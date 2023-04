Ex-Weltcupfahrer (52) tot in seiner Zelle gefunden

Seine größten Erfolge erlebte Nobis in den späten 1980er-Jahren, als er sich 1988 in Madonna bei der Junioren-WM Gold im Super-G und ein Jahr darauf in Alyseska Gold im Riesentorlauf erobern konnte. 1994 nahm der US-Amerikaner an den Olympischen Spielen in Lillehammer teil, seine Weltcup-Zeit beendete er ohne Podest.