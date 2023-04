Hohe Verluste: Pazifikflotten-Kommandeur gefeuert

Flotte unangekündigt in höchste Alarmbereitschaft versetzt

Wer Awakjanz, der seinen Posten seit 2012 innehatte, nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Erst in der vergangenen Woche hatte er von sich reden gemacht, als die gesamte russische Pazifikflotte ohne vorherige Ankündigung in Alarm- und Gefechtsbereitschaft versetzt wurde. Trainiert wurde auf Schiffen etwa unweit der Insel Sachalin sowie bei den südlichen Kurileninseln, um die es seit Jahrzehnten Streit mit Japan gibt.