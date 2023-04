Wieder zwei Mädchen in Wien von Fremdem belästigt

Mehrere Vorfälle seit Jahresbeginn

Auch in Penzing und Ottakring ist es seit Anfang des Jahres zu ähnlichen Vorfällen gekommen. So wurden zwei Elfjährige am Schulweg angesprochen und zum Einsteigen in ein Auto aufgefordert. Im Ordeltpark wollte ein Täter einen Buben am Arm wegzerren. Dieser konnte gerade noch fliehen.