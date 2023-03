Erneut Kind auf Schulweg von Fremdem belästigt

Mehrere Vorfälle seit Februar

Es ist, wie berichtet, nicht der erste bedenkliche Vorfall dieser Art in jüngster Zeit. Im Februar versuchte ein Unbekannter am Flötzersteig, zwei Kinder in seinen Kastenwagen zu locken. Am selben Tag soll er ein Mädchen am Arm gepackt haben. Es konnte sich befreien und in einen Supermarkt laufen.