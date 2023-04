Stars feiern heißeste H&M-Kollektion aller Zeiten

Lourdes Leon zog alle Blicke auf sich

Das bewiesen auch die Stars beim großen Launch-Event, der am Mittwoch in New York stieg. Lourdes Leon, Tochter der „Queen of Pop“ und Model für Mugler, schlüpfte etwa in einen Catsuit, der sich spärlich über das Dekolleté der 26-Jährigen schlängelte und auch weiter unten kaum deutlich mehr Stoff zu bieten hatte.