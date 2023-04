So sexy ist die Kollektion von Mugler und H&M

„Die Kollektion ist typisch für Mugler, jedes Stück ist von der unbändigen Mugler-Energie geprägt: verspielt, jugendlich, körperbetont und als Kompliment an die Identität jedes Einzelnen“, ließ der schwedische Moderiese in seiner Pressemitteilung ausrichten. Die Kollektion des Creative Directors von Mugler, Casey Cadwallader, beinhaltet sowohl Damen- als auch Herrenbekleidung und Accessoires, welche in ausgewählten Stores und online am 11. Mai 2023 erhältlich sein werden.