Österreichs Olympiasieger beendet seine Karriere

Der 48-Jährige war in den vergangenen Jahren im Weltcup der Skibergsteiger engagiert, nachdem er die Langlaufski nach einer gegen ihn verhängten Dopingsperre für zwei Jahre im Dezember 2009 an die Wand gehängt hatte. Seine größten Erfolge waren Staffel-Gold bei der WM in der Ramsau 1999 sowie Olympia-Gold in Salt Lake City 2002 über die 30 km.