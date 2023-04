Salzburg-Wahl: Posten, Ton, vergessenes Taferl

Während Haslauer bei diesem Thema in der Defensive war, warb er bei der Corona-Diskussion um Verständnis: „Wir hatten keine bösen Absichten, sondern wollten gefährdete Personen schützen. Wir haben auch nicht gewusst, um Gottes Willen, was passiert denn da.“ Svazek legte den Fokus darauf, was das für die Wähler bedeutet hatte: „Es war das erste Mal, dass politische Entscheidungen unmittelbar auf das Leben der Menschen gewirkt haben. Das trug dazu bei, dass vielen Menschen bewusst wurde, was Politik eigentlich ist.“