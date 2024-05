Austria sorgte für das „Wunder von Lehen“

Bevor sich die Violetten vor 13.500 Fans in Lehen und Hunderttausenden vor dem TV gegen das drohende Aus stemmten, machten sie einen Abstecher zum „Musikantenstadl“. Quehenberger und Moderator Karl Moik waren eng befreundet. So kam es zum Auftritt, der die ohnehin hohen Sympathiewerte von Konrad, Heimo Pfeifenberger und Co. weiter in die Höhe schnellen ließ.