Treffs von alten Bekannten im Blickpunkt

Los geht’s mit Thalgau gegen Seekirchen. Die Wallerseer müssen gewinnen, um die Mini-Titelchance im Mittwochshit gegen Kuchl zu wahren. Dabei kehrt Ex-Profi Fabian Neumayr an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er war von 2016 bis ’19 an die nun abstiegsbedrohten Thalgauer verliehen, hatte mit 67 Goals in 75 Einsätzen erheblich Anteil am Aufschwung des Dorfklubs, der im Meistertitel 2023 gipfelte.