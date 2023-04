Kinder und Jugendliche stehen unter Druck

„Psychische Probleme nehmen in unserer Arbeit eine immer größere Rolle ein“, berichtet Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer bei der Präsentation des Tätigkeitsberichts 2022. 18 Prozent Kinder und Jugendliche sind es laut einer „UNICEF“-Studie mittlerweile, die in Österreich an psychischen Problemen leiden. Bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) spiegelt sich das in den Zahlen wider: 2022 wurden 227 Einzelfälle bearbeitet. Die Komplexität der Anfragen nehme allerdings deutlich zu: „Vieles ist nicht mehr mit einem Telefonat erledigt.“