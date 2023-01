Psychische Gesundheit schon bald ein Schulfach?

Alarmierende Ergebnisse aus Tiroler Kinderstudie

Das bestätigt eine Studie mit knapp 4500 Teilnehmern in Tirol und Südtirol. Diese wurde am Beginn der Pandemie im April 2020 gestartet und ist nach vier Erhebungswellen jetzt fertig. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend. Demnach hat die Pandemie ein Drittel der Kinder so stark belastet, dass klinisch relevante Symptome wie Angststörungen oder Depressionen auftreten. „Das haben wir auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall gemerkt. Die Zahl der Akutaufnahmen ist in den letzten zwei Jahren um je 40 Prozent gestiegen“, berichtet Sevecke.