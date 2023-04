Problembärin „Gaia“: So funktioniert die Rohrfalle

Über 100 Braunbären leben im norditalienischen Trentino - und das Weibchen „Gaia“, das Forscher auch „JJ4“ nennen, ist nicht das erste Exemplar, das Probleme macht. Schon ihre Mutter musste wegen mangelnder Scheu vor Menschen - man hatte das Tier angefüttert - eingefangen werden. Bruder „Bruno“ wurde in Bayern nach Angriffen auf Nutztiere erschossen, Bruder „JJ3“ in Italien ebenso, weil er in Siedlungen nach Nahrung suchte. Vor solch drastischen Maßnahmen wird aber üblicherweise versucht, die Tiere lebend einzufangen. So funktioniert es.