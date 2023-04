Mit dem Fahrrad autofrei um den Ossiacher See

Am kommenden Sonntag gehören die Straßen rund um den Ossiacher See von 10 bis 15 Uhr allen Radlern, Skatern und Läufern. Die Ossiacher See Schifffahrt bietet für müde Sportler sogar einen Shuttledienst an. Entlang der 27 Kilometer langen Strecke gibt es wieder jede Menge Service- und Erholungsangebote. Von eigenen Radlerkirchtagen mit Livemusik über Radservicestationen bis hin zu einem tollen Gewinnspiel, bei dem Konzertkarten für Fantasy, Beatrice Egli und Matakustix sowie Reisegutscheine und Fahrräder verlost werden.