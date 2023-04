Die SPÖ zelebriert den 1. Mai mit Lindner in Steyr

Keine Denk- und Handlungsverbote

In Linz präsentierten Parteimanager Florian Koppler und Parteichef Lindner neue Plakate („Voller Einsatz für Oberösterreich“, „Bereit für die Zukunft“) mit Lindner, umkränzt von einer „Themeninitiative zum 1. Mai“. Lindner knüpfte dabei an ÖVP-Kanzler Karl Nehammer an, der sich bei BMW Steyr wieder einmal in Sachen Autoantrieb gegen „Denkverbote“ aussprach (er will auch E-Fuels). Lindner im O-Ton: „Es stimmt, dass es in der Politik keine Denkverbote geben darf. Aber genauso wichtig ist es, dass es auch keine Handlungsverbote gibt - weder in der Landes- noch in der Bundespolitik.“ Das ist auf Schwarzblau in Oberösterreich und diverse Untätigkeiten, die die SPÖ dieser Landhauskoalition vorwirft, gemünzt. Natürlich sei auch er, Lindner, technologieoffen, denn man müsse auch die internationalen Handelsbeziehungen und die möglichen Probleme bei Lieferketten (zB in Sachen Batterien) mitbedenken.