Vierbergelauf: Mit dem Rucksack ins Paradies

Tausende Pilger machen sich am zweiten Freitag nach Ostern, dem Dreinagelfreitag - benannt nach den drei Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde - auf den Weg: Vierbergelauf, Dreibergelauf, Drei-Berge- und Kinderwallfahrt stehen am 21. April auf dem Programm. Die anstrengendste Fußwallfahrt ist der Vierbergelauf: 52 Kilometer sind zu bewältigen, über vier Berge, in einer Zeit, in welcher der Körper für gewöhnlich ruht, denn die Wallfahrt beginnt in der Nacht auf Freitag um Mitternacht auf dem Magdalensberg.