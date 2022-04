Dreinagelfreitag: Vier Wallfahrten an einem Tag

Tausende Pilger machen sich am Dreinagelfreitag, teils schon in der Nacht auf den 29. April, auf weite Wege über die Berge: Die Wallfahrten haben in Kärnten lange Tradition und sind mit vielfältigem Brauchtum verbunden. Am bekanntesten ist der Vierbergelauf, der etwa 16 Stunden Gehzeit und gut 2000 Höhenmeter bedeutet.