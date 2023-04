Kärntnermilch wird mit Photovoltaikanlage „grün“

Etwa 10 Megawatt werden als Strom benötigt, noch mehr in Form von Gas. Und das ließ in der durch den Ukrainekrieg (mit)ausgelösten Energiekrise die Kosten für die Produktion geradezu explodieren. Doch schon zuvor waren in der Molkereiführung unter Direktor Helmut Petschar und Obmann Albert Petschar Ideen gereift, wie in Zukunft unabhängiger Energie beschafft werden kann. Die Krise drückte dann nur noch einmal auf das Gaspedal.