Unsere Liga macht endlich wieder richtig Spaß!

Seit Jahren wird davon gesprochen, da zu sein, wenn Salzburg schwächelt: Jetzt ist die Chance da! Nach seltenen Umfallern hat Salzburg in den letzten Jahren immer sofort eine Serie hingelegt. Diesmal nicht. Natürlich ist Salzburg wirtschaftlich privilegiert, aber wenn man Jahr für Jahr vier bis fünf Top-Spieler abgibt, kann man das nicht immer auffangen. Zumal sie jetzt auch eine lange Verletztenliste haben. Und plötzlich Druck. Jetzt steigen sie am Wochenende mit einem anderen Gefühl in den Bus nach Graz. Da hat die Truppe von Christian Ilzer, die sehr konstant ist, die Chance, ein Zeichen zu setzen. Jetzt können sie sich Platz eins holen.