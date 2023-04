Wiener Austria zwischen Spektakel und Debakel

„Mir ist ein 3:3 lieber als ein 1:1“, sagte Trainer Michael Wimmer nach dem Derby. Und auch Stürmer Haris Tabakovic weiß, was der 42-jährige Deutsche sehen will: „Mut und Offensive!“ In den neun Ligaspielen unter Wimmer erzielten die Veilchen fünfmal (!) drei Treffer, im Schnitt klingelt es 2,2-mal beim Gegner.