Austria feiert: „Ungeschlagen seit 2016“

„Ein Fußballfest“

Rapid-Trainer Zoran Barisic: „Es war ein Fußballfest, auch für neutrale Beobachter sehr spannend und interessant. In der ersten Hälfte waren wir nicht so gut im Spiel drin, was das Positionsspiel, Attackieren und Pressing betrifft. Wir sind trotzdem in Führung gegangen, und danach habe ich gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das 2:0 machen - plötzlich sind wir 1:2 hinten. Die Mannschaft hat dann aber hart gearbeitet und sich mit dem Ausgleich belohnt.“