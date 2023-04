Austrias Werner: „Die üblichen Verdächtigen“

„Je nachdem, was wir brauchen“

Der Bundesliga war offenbar die Zusage der in Luxemburg beheimateten Investitionsfirma Quattrex zu wenig. Diese stellt der Austria in einer Alternativfinanzierung - also bei Ausfällen von eingeplanten Einnahmen - die nötige Summe zur Verfügung. „Je nachdem, was wir brauchen“, meinte Werner.