Weltmeister hängt mit 27 Jahren Skier an den Nagel

„Nach mehreren Saisons mit vielen Höhen und Tiefen habe ich mich dazu entschlossen, diese wunderbare Reise abzuschließen und in meinem Leben etwas Neues anzugehen. Mein Dank gilt in erster Linie meiner Familie, ohne die nichts möglich gewesen wäre, sowie meinen großartigen Teamkollegen und den Weggefährten, die ich in all diesen Jahren an meiner Seite hatte“, so der Norweger unter seinem Instagram-Posting.