„Die EU schlafwandelt in eine neue Migrationskrise, obwohl der rasant steigende Migrationsdruck offensichtlich ist. In Italien sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres über 300 Prozent mehr Migranten als im vergangenen Jahr angekommen,“ sagte Weber der deutschen „Bild“-Zeitung und betonte, man dürfe Italien nicht allein lassen. „Italien hat bereits den Notstand ausgerufen - und die anderen EU-Staaten schauen weg“, erklärte der EVP-Chef.