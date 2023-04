Oberösterreich soll kein Land der Verbote werden

Wasserstoff ist die Zukunftsmaterie

Um bei der Forschung im Wasserstoffbereich in die Breite zu kommen, appelliert Stelzer eindringlich, dass der Transformationsfonds, den die Bundesregierung dem Klimaministerium zur Verfügung gestellt hat, jetzt rasch in die Gänge kommen soll. „Oberösterreich muss Wasserstoffreich sein und werden. Und wir brauchen internationale Kontakte und Vereinbarungen, um uns die große Menge an grünen Wasserstoff zu sichern und um weder in diesem Fall und auch sonst nie mehr wieder in eine einseitige Abhängigkeit (Stichwort: russisches Gas) zu kommen“, so Stelzer weiter.