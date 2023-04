Lange Wartezeiten bei OPs werden lange bleiben

Wie will und kann das Land OÖ hier gegensteuern?

Die heimischen Spitäler nennen insbesondere Personalmangel als Grund für das Desaster. Doch wie will und kann das Land OÖ hier gegensteuern? Bei der Antwort werden von Haberlander Ausbildungsoffensiven sowohl in Pflege, medizinisch-technischen Diensten und im medizinischen Bereich (Start der Operationstechnische Assistenz-Ausbildung sowie Pflegestarter als österreichweit einzigartiges Vorzeigeprojekt) genannt. Haberlander. „Zudem werden die Studienplätze für das Medizinstudium an der JKU jährlich erhöht. Ab 2025 haben 330 Personen die Möglichkeit, in Linz ein Medizinstudium zu absolvieren.“ Ein recht weiter Zeithorizont, denn alle diese Ausbildungsoffensiven dauern, bis sie greifen.