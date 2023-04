„Bitte nicht über Köpfe der Leute hinwegregieren“

Fünf Salzburger aus fünf Orten in unterschiedlichen Lebenslagen ließen die „Krone“ an ihren Wünschen an die kommende Landesregierung teilhaben - völlig parteiunabhängig. Redakteur Valentin Snobe nahm die Erzählungen auf. Eine Forderung verbindet Landwirt, Unternehmer und Co. gleichermaßen.