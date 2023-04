Gerechte Bezahlung: „Das muss das Ziel sein“

Als erstes Bundesland läutete Salzburg 2021 die Trendwende für die Branche ein. Die Initiative „Fair Pay“ ist in zwei Teile gegliedert und soll gerechte Arbeitsbedingungen und gesicherte Arbeitsplätze in der Branche ermöglichen. „Das war für Gesamt-Österreich der große Schritt vorwärts, den es gebraucht hat“, sagt der Geschäftsführer des Dachverbandes Salzburger Kulturstätten, Thomas Randisek. Profitierten von dem Modell in der ersten Phase Angestellte, so sollen ab Herbst 2023 nun auch die ersten Auszahlungen an Freischaffende der Kunst- und Kulturszene stattfinden. Aktuell wurden die Tarife analog zum Handel um sieben Prozent erhöht. „Wer das wiederum zahlt, ist natürlich auch eine wichtige Frage, die uns bald beschäftigen wird“, so Randisek.