Passionsspiele als Fall für das Gericht

Dieser betrieb eine Reise-Agentur und bot einer britischen Reisegesellschaft ein Paket für die Passionsspiele an: Der Anklage nach bestellte er für den Kunden zwischen April 2017 und Februar 2020 insgesamt 1243 Tagestickets und 2400 Ticket-Arrangements. Dafür zahlte ihm die britische Firma rund eine Million Euro. Doch dann kam Corona. Die Oberammergauer sagten die Passionsspiele ab – erst das zweite Mal in ihrer Geschichte. In weiterer Folge schlitterte auch die Firma des Beschuldigten in die Insolvenz. „Der Angeklagte hat eine Million Euro bekommen und nur 500.000 Euro zurückgezahlt“, untermauerte der Ankläger die Vorwürfe. Was passierte mit dem restlichen Geld?