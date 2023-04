Start von ESA-Raumsonde JUICE verschoben

Startfenster noch bis Ende April offen

Gelingt der Start auch am Freitag oder Samstag nicht, müsse die Rakete laut Magnes vorerst in den Hangar zurückgeschoben werden. Startfenster gebe es dann noch bis zum 30. April. „Wenn man das nicht schafft, muss es in den September verschoben werden“, so der Forscher. Ein Start im September würde bereits zu einer Verzögerung der Ankunft um ein Jahr führen, die Planetenkonstellation sei dann nicht mehr so günstig, erklärte Magnes.