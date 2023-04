Deutscher fuhr zu schnell, krachte in einen Baum

Mittwochabend, gegen 23.10 Uhr: Ein 28-jähriger Deutscher war mit seinem Audi im Saalfeldener Stadtgebiet unterwegs - mit überhöhter Geschwindigkeit. So schnell, dass der Auto-Lenker an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Güterstraße nicht mehr abbremsen konnte und in einen Baum krachte.