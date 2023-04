Landeshauptmann Haslauer kritisiert FPÖ

Darin gab es viel Lob für Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Was ich am Wilfried so schätze, ist, dass er verbindlich im Ton, aber klar in der Sache ist “, sagte Nehammer. Diese Qualitäten würden sich besonders zeigen, „wenn’s schwierig wird, wenn’s hart wird“. Da würden sich jene bewähren, die Verantwortung tragen. „Der Wilfried ist für mich so jemand“, lobte Nehammer, der zum Schluss des Abends noch seine Textsicherheit beim Rainer-Marsch beweisen durfte.