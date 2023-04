Protest der Klima-Aktivisten ging nach hinten los

Die Mitglieder von Fridays For Future brachten Donnerstag ein Transparent auf einen Sessellift in einem Salzburger Skigebiet an. Zudem fuhren sie damit über die Pisten. Damit wollen sie auf den Klimawandel in Tourismusgebieten hinweisen. Nur: Es waren wenige Skifahrer unterwegs, der Protest ging nach hinten los.