SPÖ: Heime in NÖ fallen um Heizkostenzuschuss um

Der von der Landesregierung beschlossene Wohn- und Heizkostenzuschuss, der gegen die hohe Inflation helfen soll, weist mehrere Lücken auf. Nicht nur werden Drittstaatsangehörige ausgeschlossen - was als „rassistisch“ kritisiert wird -, auch Heime sind nicht anspruchsberechtigt. Die SPÖ stimmte zwar für die Unterstützung in der jetzigen Form, will jetzt aber einen Reparaturvorschlag einbringen.