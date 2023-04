Kritik an „rassistischem“ Heizkostenzuschuss in NÖ

Beschlossen wurde der Zuschuss in der Sitzung der Landesregierung am Dienstag mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ. In Summe stehen dafür 85 Millionen Euro zur Verfügung. Antragsberechtigt sind laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) österreichische Staatsbürger und „jene, die diesen gleichgestellt sind“ - also EU-Bürger und Asylberechtigte - mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Asylwerber und Inhaftierte erhalten keinen Zuschuss.