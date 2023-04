Böhmen & Mähren neu entdeckt

Knapp eineinhalb Stunden braucht der Zug von Wien nach Brünn. Hier wartet schon der Bus, der uns ins knapp 62 Kilometer entfernte Trebitsch bringt. Die Stadt, früher eines der jüdischen Zentren in Mähren, steht nach aufwendiger Restaurierung seit 2003 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Alten Chroniken zufolge haben sich die ersten Juden im 11. Jahrhundert am linken Ufer der Iglau niedergelassen und es trotz Verfolgung, Kriegen und Vertreibung als Kaufleute zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Nach dem Besuch der Synagoge schlendern wir durch die alten Gassen, hinauf zum Friedhof am Nordhang des Hügels Hradek. Etwa 3000 Grabsteine – der älteste stammt aus dem Jahr 1625 – erinnern an die 11.000 Menschen, die hier bestattet sind.