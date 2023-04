Doch keine Volksbefragung zum Autobahn-Bau?

„Einer Durchführung kann nicht stattgegeben werden“

„Von 9817 Unterstützungserklärungen erfüllten lediglich 4872 alle erforderlichen Gültigkeitskriterien. Damit ist die Zahl 6104 in keinem Fall erreicht. Das heißt ebenso, dass dem Verlangen nach Durchführung einer Volksbefragung nicht stattgegeben werden kann. Ich bedanke mich für die fachgemäße Prüfung durch die Mitarbeiter der Stadt Linz. Gleichzeitig übermitteln wir diese Nachricht an die ‚Initiative Verkehrswende jetzt‘ “, so Bürgermeister Klaus Luger.