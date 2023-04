„Jeden Fall einklagen!“

Betriebsrätin Sonja Redl kennt zumindest drei Fälle im Waidhofner Spital. Renate Hofbauer ist seit 2004 auf der Palliativstation in Vollzeit tätig. Auch sie bekam nur enttäuschende Nachrichten. „Obwohl die Palliativ dezidiert als Beispiel in der Verordnung angeführt ist, wird ihr die Schwerarbeit großteils nicht anerkannt. Sie pressen dich aus und lassen dich fallen! Die Leute werden nur mehr am Schmäh gehalten! Wir werden ab jetzt jeden Fall einklagen", steigt GÖD-Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör auf die Barrikaden.