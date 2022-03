„In den Kliniken ist Wut beim Personal riesengroß“

„Die Krise ist seit einigen Regierungen hausgemacht“, betont der Bundesvorsitzende der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, der als Betriebsrat der Klinik Horn auch für seinen Standort eine Gefährdungsanzeige an die Landesgesundheitsagentur (LGA) geschickt hat. In NÖ kommt es derzeit in vielen Spitälern und Heimen zu Überlastungen, besonders arg ist die Lage – wie berichtet – in Baden, Mödling und Wiener Neustadt.