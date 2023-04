Rookies im Überblick ++ Marquez: 10 Jahre Honda

In der dieswöchigen Ausgabe unseres Motorsport-Magazins „Boxenstopp“ widmen wir uns eine Zwischenanalyse der bisherigen Geschehnisse in der Formel 1. Red Bulls Dominanz, Hamiltons möglicher Mercedes-Abschied sowie die erneuten Ferrari-Proteste sind zentrale Themen. Die Königsklasse hat aber seit dieser Saison auch drei Rookies: Oscar Piastri, Nyck de Vries sowie Logan Sergeant haben drei Rennen absolviert, doch performt jeder Fahrer so, wie sich der Rennstall das vorstellt? Außerdem: Marc Marquez sitzt seit zehn Jahren auf seiner Honda und vielleicht ist er schon am Sonntag in Austin wieder mit dabei! Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Richie Köck begleiten Sie durch die Sendung!