Chaos in Down Under ++ Bezzecchi holt ersten Sieg

Das Motorsport-Wochenende hatte fern von Europa einiges zu bieten! In der Formel 1 feiert Max Verstappen seinen ersten Sieg in Down Under und setzt seinen Erfolgslauf fort. Gleich drei Re-Starts machen den Australien Grand Prix attraktiv, die Rennleitung muss sich trotzdem mit viel Kritik herumschlagen. Und in der MotoGP gibt es ein neues Siegergesicht! Marco Bezzecchi steht in Argentinien zum erstem Mal in seiner Karriere ganz oben - zur Belohnung übernimmt er auch in der Gesamtwertung vorübergehend die Führung. Mehr dazu gibt es in „Boxenstopp“ mit Moderator Martin Grasl und „Krone“-Motorsport-Experte Richie Köck!