Mick Wishofer: „Angespannt nicht, aber Respekt“

In unserer dieswöchigen Ausgabe von „Boxenstopp“ blicken wir zurück auf das ereignisreiche MotoGP-Rennen in Austin, wo Alex Rins eine lange Durststrecke für Honda beendet. Der Spanier feiert den ersten Sieg für den japanischen Hersteller seit 2021. Außerdem sprechen Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller mit Neo-DTM-Fahrer Mick Wishofer, der im Studio zu Gast ist. Der Wiener hat am vergangenen Wochenende mit seinem Lamborghini wichtige Erfahrungen gesammelt und seine zukünftigen Kontrahenten beobachtet. Verspürt er Nervosität? „Angespannt bin ich nicht, aber Respekt habe ich“, so der 23-Jährige.