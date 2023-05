Verstappens Aufholjagd ++ Kann Bagnaia nachlegen?

Auch in Miami sind die Red Bulls von Max Verstappen und Sergio Perez einfach nicht zu bremsen. In „Boxenstopp“ sprechen krone.tv-Sportchef Martin Grasl und „Krone“-Motorsportexperte Richie Köck unter anderem über die Ursachen, Fernando Alonsos konstante Leistungen, Ferraris Fehlstart und das bevorstehende MotoGP-Rennen in Le Mans.