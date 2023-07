„Der Fall de Vries“ ++ Bachler siegt in Suzuka

In der dieswöchigen Ausgabe des Motorsport-Magazins „Boxenstopp“ steht die Formel 1-Personalrochade bei Alpha Tauri im Mittelpunkt. Nyck de Vries geht, Daniel Ricciardo kommt. Motorsport-Experte Richie Köck spricht über die Gründe der Entlassung und die Chancen für den Australier, der bereits acht Siege in der Königsklasse des Motorsports gefeiert hat. Abseits davon rückt auch Klaus Bachler in den Mittelpunkt. Der Steirer feiert mit seinem thailändischen Kollegen einen weiteren Achtungserfolgt bei der GT World Challenge Asia in Suzuka.