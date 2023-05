Red Bulls Dominanz ++ KTM zeigt in Spanien auf

Auch beim Großen Preis von Baku gibt sich Red Bull keine Blöße - der gefeierte Held ist am Ende aber Sergio Perez, der sich im Sprint- als auch im Hauptrennen zum Sieger kürt. In „Boxenstopp“ sprechen Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Richie Köck über die Vorteile von Red Bull, die drei dahinter konkurrierenden Teams, die Premiere des neuen Sprint-Formats sowie die Vorschau auf das nächste Rennen in Miami. In der MotoGP durfte sich vorallem KTM über vier Podestplätze in zwei Tagen freuen - mittendrin statt nur dabei war aber auch Ducati-Dominator Pecco Bagnaia, der in der Gesamtwertung wieder ganz oben steht.