100. Sieg für Red Bull ++ Ducati-Fünffachsieg

Max Verstappen ist auch in Kanada nicht zu stoppen! Der Niederländer gewinnt den vierten Grand Prix in Serie und setzt sich im Klassement weiterhin von der Konkurrenz ab. In „Boxenstopp“ sprechen Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Richie Köck über die Dominanz des Doppel-Weltmeisters, das Duell zwischen Alonso und Hamilton sowie über die Perspektive der dahinter liegenden Teams. Außerdem gibt es eine Kurz-Analyse des MotoGP-Wochenendes am Sachsenring!