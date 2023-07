„Verstappen ist wie Senna“ ++ DTM am Norisring

Max Verstappen ist auch am Red Bull Ring nicht zu bremsen! Der Niederländer holt sich seinen siebenten Saisonsieg im neunten Rennen und liegt in der WM-Wertung schon 81 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Während des Spielberg-Wochenendes sind schon Hochrechnung angestellt worden, um zu eruieren, ab wann der Niederländer bei gleichbleibender Form frühzeitig Weltmeister sein könnte. „Verstappen ist wie Senna“, verrät Gerhard Berger im Rahmen des Grand Prix. Neben der Formel 1 beschäftigen wir uns auch noch mit dem dritten DTM-Wochenende des Jahres am Norisring, wo Thomas Preining seinen ersten Platz in der Gesamtwertung verteidigen möchte.