Nächster Red Bull-Rekord ++ Bachler Dritter in USA

In der dieswöchigen Ausgabe von „Boxenstopp“ blicken wir zurück auf den Großen Preis von Ungarn, der zur nächsten Show-Vorstellung von Max Verstappen wird. Der Red Bull Pilot zieht gleich in der ersten Kurve an Lewis Hamilton vorbei und feiert einen ungefährdeten Sieg. Siegt der Niederländer noch zweimal, zieht er mit Sebastian Vettel (2013) gleich. Der Heppenheimer hat damals neun Siege am Stück gefeiert.