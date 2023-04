Klimakleber stürmen Rennstrecke in Berlin

Die Proteste der „Letzten Generation“ sind nun auch im Motorsport angekommen: Am Wochenende klettern AktivistInnen über Absperrungen beim Berlin E-Prix und wollen sich zwischen den E-Autos auf die Rennstrecke kleben! Es habe auch schon Gerüchte gegeben, dass das auch bei einer Rallye in Österreich passieren soll, so „Krone“-Motorexperte Stefan Burgstaller. Wie diese, mitunter lebensbedrohliche, Aktion in letzter Sekunde doch noch vereitelt wurde und welche Pläne die Formel 1 verfolgt, um umweltfreundlicher zu werden, das alles sehen Sie in der neuen Ausgabe von „Boxenstopp“, dem „Krone-Motormagazin“ mit Experte Stefan Burgstaller und Moderatorin Katie Weleba.