Nächster Red Bull-Streich ++ Moto-GP-Vorschau

Auch im zweiten Formel1-Grand-Prix der Saison wird klar sichtbar, dass Red Bull das Maß aller Dinge darstellt. Sergio Perez gewinnt in Saudi Arabien vor seinem Teamkollegen Max Verstappen, dem die Aufholjagd von Rang 15 glückt. An dritter Position reiht sich wieder Alt-Star Fernando Alonso ein. In „Boxenstopp“ sprechen Moderator Martin Grasl sowie Experte Stefan Burgstaller über die Ursachen der Dominanz, was der Konkurrenz noch fehlt und inwiefern der Saisonverlauf aussehen könnte. Außerdem gibt es noch den Ausblick auf das erste Moto-GP-Rennen in Portimao sowie einen Rückblick auf das vergangene Wochenende, wo Klaus Bachler im 12-Stunden-Rennen triumphierte.